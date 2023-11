Cortina di Alseno, 3 pusher arrestati in un casolare: con loro droga, soldi e machete

I carabinieri della compagnia di Fidenza hanno arrestato tre nordafricani, ritenuti responsabili in concorso fra loro del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da qualche settimana i militari erano sulle tracce di un gruppo di soggetti solitamente dediti allo spaccio, abili a operare nell’ombra. Infatti, nascosti nelle stradine secondarie in mezzo ai campi, cambiando spesso zona, risultavano difficilmente individuabili.

I numerosi servizi di appostamento e osservazione dei presunti acquirenti provenienti dalla Bassa parmense e dal Piacentino, hanno permesso ai militari di individuare la possibile base operativa degli spacciatori.

Alle prime luci dell’alba è stato messo in campo un massiccio dispositivo, anche con carabinieri in borghese, mirato alla cattura degli spacciatori. L’attività si è concentrata nei pressi di un casolare abbandonato a Cortina di Alseno. Gli uomini dell’Arma hanno quindi fatto irruzione, setacciando l’edifico e individuando nei sotterranei tre persone di origine magrebina, ancora in dormiveglia, uno dei quali aveva a portata di mano un machete con lama ben affilata di circa 50 centimetri.

I tre sono stati immediatamente catturati, mentre l’unità cinofila dei carabinieri di Bologna ha iniziato a setacciare l’intero stabile. Nelle adiacenze della stanza ove i tre riposavano sono stati rinvenuti, nascosti all’interno di un tubo in plastica, oltre due chili di hashish, 100 grammi di cocaina, 90 grammi di eroina e oltre 11mila euro in contanti. La perquisizione ha permesso anche di rinvenire, in uno zaino, tutto il materiale necessario per il confezionamento dello stupefacente, oltre ad altri coltelli.

I carabinieri di Fidenza hanno accompagnato i tre soggetti in caserma dove, nel corso degli accertamenti, uno di loro è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Cremona, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, e alla quale si era sottratto rendendosi irreperibile sin dal dicembre scorso.

Droga, armi e denaro sono stati sequestrati e i tre soggetti, clandestini e in Italia senza fissa dimora, arresati e condotti nel carcere di Piacenza.