Leroy Merlin, lo sfogo di chi ha deciso di non scioperare: “Lavoriamo senza stipendio”

“Siamo senza stipendio, nonostante abbiamo garantito l’apertura del magazzino”. È l’amaro sfogo dell’altra faccia della vertenza Leroy Merlin a Castel San Giovanni. Quella dei circa 50 lavoratori che hanno deciso di non scioperare. “Abbiamo dato la nostra disponibilità a lavorare – dicono – e ci siamo sempre presentati qui. Nonostante questo – aggiungono – siamo stati abbandonati”.

“Iron log, che è il nostro datore di lavoro (fornisce il personale a Leroy Merlin) – non ci ha mai dato una sola direttiva. e adesso ci lasciano senza stipendio”. Mentre le divisioni tra chi sciopera e chi no si fanno sempre più marcate, si attende l’incontro durante il quale dovrebbe essere presentato il piano di Leroy Merlin che si è detto disponibile a valutare un’eventuale dilazione rispetto all’annunciata chiusura del 26 gennaio. Restano grossi punti interrogativi: come ricollocare il personale? Dove? Come gestire l’uscita di chi non vorrà essere ricollocato?

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ