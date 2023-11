Pulcheria 2023: lunedì 20 novembre appuntamenti con Costa, Baldini e Recalcati

Lunedì 20 novembre, i primi appuntamenti dell’edizione 2023, la ventiduesima di “Pulcheria”, storica rassegna del Comune di Piacenza dedicata all’universo femminile, con la direzione artistica di Paola Pedrazzini, realizzata in collaborazione con Fondazione di Piacenza e Vigevano e XNL.

Entrambi gli incontri, si terranno all’Auditorium Santa Margherita in via S. Eufemia 12, durante il quale andrà in scena alle 18.30, l’omaggio a una delle più grandi artiste italiane – Franca Valeri, grazie all’incontro con Lella Costa, attrice tra le più amate del teatro italiano cui la stessa Valeri passò il testimone con “La vedova Socrate” e la giovane, talentuosa Ippolita Baldini, volto noto del cabaret di Zelig e del palcoscenico, che nei suoi spettacoli – “Mia mamma è una Marchesa” – si ispira a tempi comici e personaggi iconici come la Signorina Snob, creati dalla raffinata ironia di Franca Valeri. A condurre il dialogo, sarà la giornalista di “Repubblica” Sara Chiappori.

La serata proseguirà, alle 21.30, con lo psicanalista lacaniano Massimo Recalcati, docente universitario e direttore di prestigiose collane editoriali per “Feltrinelli” e “Il Mulino”, che sarà chiamato a intervenire su un tema carico di suggestioni: “Madre e donna”. Come moderatrice dell’incontro, ci sarà la giornalista, autrice e conduttrice televisiva Sabrina Scampini. L’ingresso è gratuito e libero a tutti gli interessanti, Il calendario completo degli eventi è consultabile sul sito www.pulcheria.it.