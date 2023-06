La prima nazionale di Edipo apre il Festival di Teatro Antico di Veleia

Con uno spettacolo dalla straordinaria potenza visiva, simbolica, evocativa, ha debuttato ieri sera il Festival di Teatro Antico di Veleia, diretto da Paola Pedrazzini. Nel foro antico, la tragedia antica e sempre attuale “Edipo” per la regia di Marco Baliani, generoso, creativo, generativo “maestro di bottega”. Questa versione inedita e non ovvia del testo di Sofocle è infatti la prima nazionale della nuova produzione originale di Bottega XNL – Fare Teatro di Fondazione Piacenza e Vigevano. I venti giovani talenti in scena a Veleia sono gli attori selezionati per l’edizione 2023 di Fare Teatro, diventati a loro volta autori di un’opera che si configura come collettiva: per la sua genesi (il corso di alta formazione a Palazzo XNL) ma anche nel suo esito. Il coro della tragedia greca qui diventa infatti corpus di cittadini e cittadine che osservano i potenti, chiedono loro salvezza, provano pietà e dolore. Il corpo del re Edipo, che da salvatore diventa colpevole, si muove, si ricongiunge, si separa dal corpo del suo popolo. La sua tragedia personale diventa tragedia di una città: malattia, poi rinascita, ricerca della verità e poi dolore per la verità disseppellita.

In scena gli attori Pasquale Aprile, Sem Bonventre, Mario Berretta, Alice Bonvini, Michele Bonvini, Riccardo Bursi, Federica Carra, Tommaso Ferrandina, Lorenzo Fracchia, Anna Gamba, Gabriele Graham Gasco, Matteo Ippolito, Cristina Violetta Latte, Eleonora Lausdei, Samira Mancino, Luca Morciano, Salvatore Pappalardo, Lorenzo Prevosti, Lorenza Sgrò e Marlon Zighi Orbi.

Costumi e oggetti di scena: Emanuela Dall’Aglio

Musiche composte da Mirto Baliani

Assistente alla regia Davide Tortorelli

Produzione Fondazione di Piacenza e Vigevano e Festival di Teatro Antico di Veleia