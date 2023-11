Smog, terminano oggi le limitazioni emergenziali. Torna la domenica ecologica

A seguito dell’odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, si concludono con la

serata di oggi, venerdì 17 novembre, le restrizioni aggiuntive scattate giovedì 16,

come previsto dal Piano aria integrato regionale in caso di emergenza.

Se nella giornata di sabato 18 novembre, pertanto, non sarà in vigore alcuna

limitazione al traffico, il 19 si rinnova l’appuntamento con la domenica ecologica, che

dispone le stesse prescrizioni in vigore dal lunedì al venerdì, tra ottobre e aprile: stop

ai veicoli a benzina pre Euro, Euro 1 ed Euro 2, così come alle auto e mezzi

commerciali diesel sino alla categoria Euro 4 inclusa, ai veicoli a doppia

alimentazione (benzina/gpl o benzina/metano) pre Euro ed Euro 1, ai ciclomotori e

motocicli a due tempi pre Euro ed Euro 1.

