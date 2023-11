Accusa connazionale di averlo fatto cadere dal balcone e finisce a processo

Indiano cade dal balcone fratturandosi un calcagno (due mesi di prognosi), accusa un suo connazionale “dal turbante azzurro” di aver provocato la sua caduta e finisce venerdì in tribunale con l’imputazione di calunnia. L’episodio è avvenuto nell’ottobre 2018 in via XX Settembre a Fiorenzuola. Ha deposto in aula un cittadino pakistano presente al momento dell’accaduto che, rispondendo alle domande di giudice e Pm, ha detto: “E’ stato lui a saltare dal balcone al primo pano, io sono sceso per aiutarlo perché cadendo si era fatto male ai piedi. Cercavo di rialzarlo ma i carabinieri mi dissero di non toccarlo che stava per arrivare l’ambulanza”.

Pare che all’origine di una lite, come emerso nel processo, fra l’imputato e il suo connazionale dal turbante azzurro vi fosse un letto che i due indiani si sarebbero contesi. Il processo è stato rinviato a settembre per consentire l’ascolto di altri testimoni.