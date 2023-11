Castell’arquato, auto fuori strada per evitare di investire un capriolo

Ieri sera un’automobilista è finita fuori strada in una curva per evitare un animale selvatico ed è rimasta lievemente ferita al capo. La donna, una cinquantunenne, era alla guida di una Citroen C3 sulla strada comunale dei Pallastrelli, nella zona alta di Castell’arquato. Come ha dichiarato ai soccorritori, improvvisamente si è trovata a tu per tu con un capriolo che le ha attraversato la strada. Per evitare di investirlo la donna ha sterzato ma non è riuscita a tenere il controllo del mezzo, uscito di carreggiata in una curva e finito tra gli arbusti. Nell’impatto è stata sbalzata in avanti ed ha riportato un trauma cranico con una ferita al capo. Le sue condizioni, all’arrivo dei soccorritori, non destavano tuttavia preoccupazione. La donna è comunque stata portata in ospedale con l’ambulanza. Sul posto sono intervenute la squadra dei Vigili del Fuoco di Fiorenzuola (cinque pompieri con un’autopompa e un pick up), un’ambulanza della Pubblica Assistenza Val d’Arda di Vernasca e l’automedica del 118 di Fiorenzuola, oltre a una pattuglia dei carabinieri della stazione di Carpaneto per i rilievi di legge.

