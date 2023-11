Pastore tedesco abbandonato a Castel San Giovanni. Presto si potrà adottare

E’ stato trovato a Castel San Giovanni un cucciolo, legato ad un palo della luce, non chiedeva nulla, se non un po’ di cibo, acqua e qualche carezza. Ha creato mobilitazione il ritrovamento di un cane, un incrocio di pastore tedesco di circa cinque mesi, in via Donatori di organi, nel quartiere di Poggio Salvini.

Il cane, è stato notato da alcuni passanti che passeggiavano nella via, i quali hanno appurato che fortunatamente non presentava segni di maltrattamento, così nel giro di pochi minuti attorno all’animale abbandonato si è formato un capannello di persone. Sul posto, sono intervenuti anche vigili e il responsabile del canile di Montebolzone, Giovanni Peroni, dove poi in seguito il cane è stato affidato. Il cagnolino, sta bene e tra pochi giorni sarà disponibile per essere adottabile come d’altronde lo sono anche tutti gli altri custoditi e curati in canile.