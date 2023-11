Scontro frontale sulla strada della Caldarola, anziano finisce in ospedale

Un’auto e una jeep si sono scontrati nella mattinata di mercoledì 22 novembre in località Bardughina di Mezzano Scotti, sulla Provinciale per il passo Caldarola, nel comune di Bobbio. Per cause da chiarire, i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Un anziano rimasto ferito è stato trasportato all’ospedale di Piacenza. Sul posto l’ambulanza inviata dal 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà