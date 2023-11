Via Francigena, a Fiorenzuola ci pensa Francesco Costa ad accogliere i pellegrini

Da pochi mesi l’ostello dei pellegrini della Parrocchia di Fiorenzuola ha il suo hospitalero: una persona dedicata all’accoglienza delle persone che percorrono la via Francigena arrivando da ogni parte del mondo. E in ogni lingua del mondo, sul quaderno dei pellegrini, ci sono frasi di ringraziamento per lui. Si chiama Francesco Costa ha 58 anni ed è originario di Massa, anche se ora fa il volontario all’ostello del pellegrino dove è stata ricavata una stanza per lui.

Ci racconta: “Anche io a mio modo sono arrivato qui come un pellegrino e qualcuno mi ha aperto la porta”. Spiega il parroco don Giuseppe Illica: “Francesco non è fiorenzuolano ma ha la residenza nella nostra città da qualche anno. È arrivato lui stesso come una specie di pellegrino. Tante peripezie o lo hanno condotto qui e ce l’hanno fatto incontrare come persona con una gran voglia di rendersi disponibile a vari servizi della Caritas parrocchiale. Ha cominciato quando abbiamo riaperto pochi mesi fa il servizio docce e ben presto è scattata l’idea dei pellegrini; lui ha accolto con entusiasmo questa proposta di diventare colui che si occupa dei pellegrini nell’ostello”.

Sono mille i pellegrini della Francigena che ogni anno fanno tappa a Fiorenzuola: quest’anno sono stati 173 in più dello scorso anno.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTÀ