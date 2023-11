“Com’eri vestita?”: in San Cristoforo la mostra che combatte il pregiudizio

“Com’eri vestita?”. Così si intitola la mostra organizzata dalla commissione consiliare delle elette, presieduta da Gloria Zanardi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, nel Piccolo museo della poesia all’interno della suggestiva chiesa di San Cristoforo in via Genocchi. L’iniziativa, frutto di un progetto dell’Università del Kansas, portato in Italia dall’associazione “Libere sinergie”, ha un significato profondo: smontare il pregiudizio legato all’abbigliamento delle donne che hanno subito una violenza sessuale o una molestia. I dettagli nel servizio del Tgl.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà