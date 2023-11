Città e provincia si mobilitano contro la violenza sulle donne. Tutti gli eventi

“La violenza sulle donne è antica come il mondo,

ma oggi avremmo voluto sperare che una società avanzata, civile e democratica

non nutrisse le cronache di abusi, omicidi e stupri”.

Helga Schneider

La città e l’intera provincia di Piacenza, da Ottone a Castelvetro, si mobilitano per dire basta alla violenza di genere. I protagonisti della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne sono innanzitutto i più giovani, i bambini coinvolti da famiglie e insegnanti nelle tante iniziative che si stanno svolgendo su tutto il territorio. In Alta Val trebbia, a Ottone, i bambini della scuola elementare hanno partecipato a un momento di riflessione attorno alla panchina rossa del paese. I loro coetanei di Gropparello hanno preparato insieme all’associazione “Pink Mums” un’installazione che per tutta la giornata sta adornando la facciata del municipio. Qualche chilometro più su, a Groppovisdomo, è stata inaugurata una panchina rossa nell’area feste della Pro loco per dire basta alla violenza di genere. Nuove panchine rosse sono sorte anche a Piacenza, davanti al centro commerciale Farnesiana, a Bobbio, Travo, Cerignale, Villanova, Monticelli e Gazzola. Il Comune di Cadeo per tutta la notte si è illuminato di colore rosso. Oggi pomeriggio invece sia in città che in diversi paesi della provincia sono previste camminate e biciclettate in segno di solidarietà e vicinanza a tutte le donne vittime di violenza.

LE INIZIATIVE A PIACENZA

● Le vetrine dei negozi di Piacenza si tingono di rosso fino al 30 novembre. Con Confcommercio, Stati Generali delle Donne, Città delle Donne e Lions New Voices

● La Questura e il comando provinciale dei Carabinieri di viale Beverora, luoghi di denuncia per le donne, saranno illuminati di arancione, in adesione alla campagna Onu “Orange the world” voluta da Soroptimist

● Alle 15, con il comitato “Donna, vita, libertà”, sit in con performance in piazzetta San Francesco

● Alle 15.30, una via Crucis itinerante con partenza da piazza Duomo. La compagnia Kabukista Teatro racconterà, con la regia di Silvia Zacchini, le storie di donne vittime di femminicidio. Evento di Comune e Coop Alleanza 3.0, e stand informativi di Cgil, Cisl, Mondo Aperto, Soroptimist, Cipm, Arcigay Piacenza Lambda, Lotta contro l’emarginazione, Unità di strada, Nuovi Viaggiatori, L’Arco, La Ricerca, Arcangelo Di Maggio. Performance finale con l’artista marocchina Kenza Benjelloun

● Alle 16.30, biciclettata “critical mass” con raduno ai Giardini Margherita e partenza alle 17.15. Alle 18.15, ritorno ai giardini e interventi finali. Organizzano Ciclofficina Pignone e collettivo R-Esisto. Dedicato a Giulia Cecchettin e vittime di femminicidio

● Alle 21, A XNL in via Santa Franca, “La semplicità ingannata”, spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Marta Ciascunà e incontro con l’artista

DOMENICA 26 NOVEMBRE

● Dalle 7.30, “Ti rispetto – Camminare insieme senza paura”, camminata contro la violenza con partenza da via Grazioli alla Besurica. Organizzano Cisl e Soroptimist

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE

● Dalle 18 alle 21 all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano “Amore cieco, diario di un commissario di Polizia”, presentazione del libro del commissario Salvatore Blasco. Iniziativa promossa dalla Casa del Fanciullo, che da anni porta avanti il progetto “Rimedio” contro la degenerazione dei rapporti

VENERDÌ 1 DICEMBRE

● Alle 15, con il Cif, “Pensavi fosse amore invece era un disastro”, conversazione con la psicoterapeuta Silvia Tizzoni, autrice del libro, e gli studenti di Romagnosi-Casali sulla parità, il rispetto e le sane relazioni. In aula magna al Romagnos

LE INIZIATIVE IN PROVINCIA

PIOZZANO

● La facciata del municipio sarà illuminata con il colore rosso con l’obiettivo di sensibilizzare tutti contro la violenza di genere

CADEO

● Alle 10.30 momento di riflessione con amministratori e studenti di terza media della scuola, davanti alla panchina rossa che è stata restaurata grazie all’aiuto degli alunni. Il municipio si è illuminato di rosso, simbolo della battaglia alla violenza, da stasera fino a domani

MONTICELLI

● Alle 15.30, inaugurazione di una panchina rossa davanti alla Camera del lavoro in piazza Mattetotti con Anpi e Spi Cgil

FARINI

● Alle 16, camminata di solidarietà contro la violenza con partenza da piazza Marconi dove si tornerà dopo Croce Lobbia. Organizza Avis

GOSSOLENGO

● Alle 17, in biblioteca, presentazione del libro della giornalista e fotografa Stefania Prandi, “Lo sguardo di chi resta”, che dialoga con Ilaria Egeste del centro antiviolenza “La città delle donne odv”. Con il Comune

CALENDASCO

● Alle 17, al castello, mostra di pittura “Forme improprie” con 30 opere di Antonella Lenti, giornalista e pittrice piacentina. Un quadro è stato esposto su ogni panchina rossa all’iniziativa organizzata da Giovanna Paladini, con il Comune. Al taglio del nastro saranno presenti Donatella Ronconi, presidente di editoriale Libertà, Silvia Merli del Cipm, il giornalista Carlo Francou. A seguire visita guidata al castello

CASTELVETRO

● Alle 21, nel salone dell’istituto Biazzi, spettacolo “A passi leggeri”. Mostra del progetto artistico contro la violenza “Segui il filo”, sostenuta dal Comune

CORTEMAGGIORE

● Alle 21, al teatro Duse, “La voce del silenzio”, serata di musica, letture, immagini con la direttrice d’orchestra Alessandra Tamborlani e l’associazione Wbdi. Sostegno del Comune

CASTELSANGIOVANNI

● Alle 21, al cinema Moderno, proiezione del film da record “C’è ancora domani”, di Paola Cortellesi, per una riflessione sul ruolo della donna

DOMENICA 26 NOVEMBRE

VILLANOVA

● Alle 8.30, con partenza da piazza Marocchi, camminata di cinque chilometri contro la violenza alle donne con Comune, Avis, Pro loco, Pro Villanova. Tutti possono indossare qualcosa di rosso Alle 10, inaugurazione di una panchina rossa e a seguire rinfresco sotto il tendone della Pro loco. Il ricavato sarà devoluto al centro antiviolenza di Piacenza

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE

GAZZOLA

● Alle 15.30, nei giardini davanti al municipio, inaugurazione di una panchina rossa con gli studenti delle scuole e gli amministratori comunali

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE

ROTTOFRENO

● Al centro culturale alle 21 “Pagine di diario” reading a più voci su testi teatrali dedicati tutti alle donne. Con Comune, Quartaparete, Abracadabra