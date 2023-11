“Non sempre è un trucco”. Le volontarie della Croce rossa ci mettono la faccia

Croce Rossa Italiana contro la violenza sulle donne per un cambiamento culturale. In Italia, dall’inizio dell’anno, sono 107 le donne che sono state uccise: vittime di compagni o ex partner incapaci di rispettare la loro vita e la loro libertà. Un dato che grida l’urgenza di un cambiamento, contro il silenzio di un fenomeno ancora troppo spesso sottaciuto e sommerso. Basti pensare che nel mondo la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3 e solo il 14% delle vittime denuncia le violenze subite.

Sabato 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – ricorrenza istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite -, il comitato provinciale di Piacenza della Croce rossa si unisce al coro di voci di coloro che chiedono un cambiamento radicale. Davanti alla sede di Viale Malta è esposto un cartellone per sensibilizzare sul tema. Una ventina di volontarie ci hanno “messo la faccia” per infondere coraggio a quelle donne che per paura o vergogna non denunciano.

Croce Rossa Italiana è attiva su tutto il territorio nazionale attraverso punti di ascolto, iniziative di sensibilizzazione e ramificati sistemi di tutela. I centri antiviolenza di Cri, che si rivolgono alle donne e non solo, forniscono ogni giorno, a titolo gratuito e garantendo il completo anonimato, aiuti immediati per eliminare sin da subito la situazione di pericolo.