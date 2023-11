Si accende l’albero e la magia del Natale invade Piacenza. Flash mob in piazza Cavalli

Piacenza si illumina, in sottofondo le canzoni della nostra infanzia, centinaia di persone affollano il centro tra mercatini e negozi, artisti sui trampoli e giovani ballerini incrementano il clima di gioia e di festa. La magia del Natale ha ufficialmente invaso l’intera città. Il sindaco Katia Tarasconi insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria, agli assessori, ai consiglieri comunali, ma soprattutto, a tanti bambini ha acceso l’albero di Piazza Cavalli, donato da Confindustria Piacenza, e con lui il fascio di luci che adornano le vie e le piazze della città.

“Che questo Natale porti un messaggio di speranza e di rinascita – le parole dell’assessore al Commercio Simone Fornasari -. In questa giornata così importante, la lotta contro la violenza sulle donne diventi una battaglia di tutti e non un ulteriore occasione per creare delle divisioni all’interno della società”.

“Purtroppo siamo funestati dalle notizie delle guerre che colpiscono varie zone del mondo – il commento del presidente di Confindustria Piacenza Francesco Rolleri -. Attraverso questo periodo di festa diffondiamo messaggi di pace”. Infine Rolleri ha ricordato un importante traguardo: “Sono 25 anni che contribuiamo a illuminare piazza Cavalli e ne siamo orgogliosi. Auguro un sereno Natale a tutti”.