“Una città in festa”. Si accende la magia del Natale a Piacenza. Ecco tutti gli eventi

A Piacenza è tempo di Natale. La città si illumina per celebrare le festività natalizie. Tantissime le iniziative in programma tra cui il tradizionale mercatino, concerti itinerante tra le vie e le piazza del centro storico, eventi dedicati a famiglie e bambini, spettacoli teatrali, Streetshow, danza e cultura.

A dare il via al Natale piacentino l’accensione dell’albero di piazza Cavalli prevista per oggi pomeriggio, alle 17.30. Sul sito del Comune di Piacenza è possibile consultare il ricco programma di eventi che ci accompagnerà per tutto il mese di deicembre.

L’ELENCO DELLE INIZIATIVE PER CELEBRARE IL NATALE A PIACENZA:

Mercatino di Natale

Quando: dal 25 novembre al 24 dicembre 2023

Aperto tutti i giorni: da lunedì al venerdì 10-19; sabato, domenica e festivi 10-20

Quando: sabato 25 novembre 2023, dalle ore 15 alle ore 16

Quando: sabato 25 novembre 2023, dalle ore 16

Quando: sabato 25 novembre 2023, ore 17

Performance dal vivo degli allievi della Scuola di Musical BJ, con sede presso La Stanza di Danza di Piacenza: “Joyful Joyful” tratto dal Musical Sister Act

Quando: sabato 25 novembre 2023, dalle ore 17.30

Accensione luminarie, esibizione itinerante della Banda Amilcare Ponchielli della Città di Piacenza e spettacolo sui trampoli di altissimi angeli luminosi.

Spettacoli e animazione a cura di Foco Loco Spettacoli

Quando: 26 novembre, 2-3-8-9-10-16-17-23-24 dicembre 2023 dalle ore 15 alle ore 18

Quando: mercoledì 29 novembre 2023, dalle ore 16 alle ore 18

L’Elfo aiutante di Babbo Natale ti insegna a fare le sculture di palloncini!

Animazione a cura di Ludo Angels

Quando: sabato 2 dicembre 2023, dalle ore 16

ASD FBL Twirling Piacenza, con le atlete campionesse italiane di specialità, vi mostreranno, in una breve esibizione, alcune delle discipline Twirling e majorette in cui hanno gareggiato nei 10 anni dalla fondazione.

Quando: sabato 2 dicembre, dalle ore 17 e 3-9-10-16-17-23 dicembre, dalle ore 16

Concerto Natalizio delle scuole di Piacenza

Quando: domenica 3 dicembre 2023, dalle ore 15.30

Spettacolo a cura di Davide Gibbo Fontana

Quando: 6-14-22 dicembre 2023, dalle ore 15 alle ore 18

Giocate con gli elfi di Babbo Natale alla magica ruota e scoprite il vostro premio! Animazione itinerante tra Piazza Cavalli, Corso Vittorio Emanuele, Via XX Settembre e Piazza Duomo

A cura di Bewonder e Funtasia Animazione

Quando: giovedì 7 dicembre 2023, dalle ore 16 alle ore 18

Aspettiamo tutti i bambini per la Baby dance e tanti giochi insieme!

Animazione a cura di Ludo Angels

Quando: venerdì 8 e domenica 24 dicembre 2023, dalle ore 17.30

E se fosse un Bollaio a scrivere una lettera di Natale? Un inedito “Bubble Natale” comporrà insieme ai bambini una magica e poetica lettera composta da sogni e desideri racchiusi dentro mille bolle di sapone.

Spettacolo a cura di Il Bollaio Matto

Quando: sabato 9 dicembre 2023, dalle pre 15.30

Uno spettacolo poetico a metà tra il circo contemporaneo e il teatro di strada, un artista in scena, tecniche di giocoleria, acrobatica e acroportes.

Spettacolo a cura di Circo TaDam

Quando: domenica 10 dicembre 2023, dalle ore 10

Torna a Piacenza la corsa/camminata, aperta a tutti, in cui si partecipa con il costume di Babbo Natale, tra solidarietà e tanto divertimento! www.babborunning.it/piacenza/

Quando: domenica 10 dicembre 2023, dalle ore 15.30

Una violinista e un attore si aggirano per le vie del centro tra coreografie, stornelli e virtuosismi.

Spettacolo a cura di Circo TaDam

Quando: mercoledì 13 dicembre 2023, dalle ore 16

Santa Lucia raccoglierà personalmente tutte le letterine e con l’aiuto del suo assistente distribuirà caramelle a tutti i bambini!

Animazione itinerante tra Piazza Cavalli, Corso Vittorio Emanuele, Via XX Settembre e Piazza Duomo

A cura di Funtasia Animazione

Quando: venerdì 15 dicembre 2023, dalle ore 16 alle ore 18

Minnie e Topolino aspettano i bambini per due ore di divertimento!

Animazione a cura di Ludo Angels

Quando: sabato 16 dicembre 2023, dalle ore 15.30

Mimo e sorprendenti sculture di sapone per stupirci e farci sognare.

Spettacolo a cura di Il Bollaio Matto

Quando: domenica 17 dicembre 2023, dallle ore 15.30

Clownerie, acrobatica, ruota canadese, contact staff e giocoleria. Il tutto fuso tra musica e comicità

Spettacolo a cura di Circo TaDam

Quando: mercoledì 20 dicembre 2023, dalle ore 16 alle ore 18

…aspettano i bambini… per dipingere i loro meravigliosi faccini!

Animazione a cura di Ludo Angels

Quando: venerdì 22 dicembre 2023, dalle ore 17

Il Babbo Natale di EdiliziAcrobatica® non bussa alla porta e non scende dal camino, ma sorprende tutti, calandosi dall’alto dei palazzi con le sue acrobazie spettacolari!

Quando: sabato 23 dicembre 2023, dalle ore 15.30 alle ore 18

La squadra degli elfi di Babbo Natale sfreccerà a bordo di un simpatico risciò per le vie del centro portando divertimento ed allegria! Animazione itinerante tra Piazza Cavalli, Corso Vittorio Emanuele, Via XX Settembre e Piazza Duomo.

A cura di Funtasia Animazione