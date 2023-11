Addio “torretta” a Rivergaro e trasloco entro fine anno. L’annuncio dell’Ente Parco

Rivergaro dirà addio entro un mese alla torretta da 150mila euro sul Lungo Trebbia. L’Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Occidentale – di cui fa parte il Parco del Trebbia – ha inviato una nota al Comune di Rivergaro e ad Aipo annunciando lo smantellamento su quello che da anni è diventato un vero e proprio caso: la casetta in legno installata dopo l’alluvione del 2015 come punto di avvistamento che doveva servire al birdwatching. Sarà la ditta Rigolli di Lugagnano a intervenire a spese dell’Ente Parco, “presumibilmente entro la fine dell’anno”, chiude la nota. Dove andrà la casetta? Sembra venga avanti l’ipotesi di un trasferimento in un’area protetta di Parma, anche se in passato si era fatto cenno anche alla Rossia a Gossolengo. L’assessore Andrea Gatti: “Speriamo sia la volta buona”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ