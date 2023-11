Scontro tra due auto a Grazzano Visconti, donna ferita trasportata in ospedale

Incidente a Grazzano Visconti nella serata di sabato 25 novembre. Sulla Statale, all’intersezione via del Cantone, due auto si sono scontrate. La conducente di una vettura è rimasta incastrata ed è stata estratta dai vigili del fuoco. La donna è stata condotta in ospedale, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità.

