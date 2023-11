Frontale tra due auto a Rottofreno: tre feriti, uno è grave. Tratto chiuso

Un grave incidente stradale si è registrato nel tardo pomeriggio di lunedì 27 novembre sulla via Emilia a Rottofreno. Per cause da chiarire, intorno alle 18.15 due auto si sono scontrate frontalmente e, in seguito all’impatto, una vettura è uscita di strada. Tre persone sono rimaste ferite, una in modo più grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, Pubblica assistenza, Croce rossa, automedica e carabinieri.

Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso, il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa.