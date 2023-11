Precipitazioni intense, gelate e rischio frane. Domani allerta meteo gialla

Piogge e rischio frane in collina e in montagna. Per domani, giovedì 30 novembre, sono previste intense precipitazioni nel corso della giornata, in particolare lungo il

crinale appenninico centro-occidentale che possono generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1. La Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha quindi diramato un’allerta meteo di colore giallo per la fascia collinare e quella montana della provincia di Piacenza.

Nella prima parte della giornata, date le particolari condizioni termiche, non si escludono gelate e fenomeni di pioggia ghiacciata nei fondovalle e fino all’area pedecollinare del settore più occidentale. È inoltre previsto – secondo la Protezione civile -, a partire dal pomeriggio e soprattutto in tarda serata, un aumento della ventilazione da sud-ovest lungo i rilievi con venti che potranno raggiungere intensità di burrasca forte

(75-88 Km/h) sul settore centrale e di burrasca moderata (62-74 Km/h) con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla rimanente fascia appenninica.