Perde il controllo dell’auto e finisce contro il guardrail: una 21enne all’ospedale

Una ragazza di 21 anni ha perso il controllo della propria auto, nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la strada provinciale 654, nel comune di Vigolzone all’ingresso del ponte di Ponte dell’Olio. In una curva a gomito la conducente è uscita di strada sfondando il guardrail che le ha impedito di finire la corsa nel Nure. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero e Pontenure. La giovane è stata trasportata in ospedale a Piacenza da un’ambulanza della Pubblica Assistenza della Valnure. Una squadra di Anas ha provveduto a mettere in sicurezza la strada.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà