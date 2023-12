Un’automobilista ha perso il controllo della propria auto in via Einaudi ed è andato a sbattere contro un palo in una aiuola spartitraffico.

E accaduto nella tarda mattinata di sabato 2 dicembre. La persona alla guida ha riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.

