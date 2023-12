Clochard e sbandati al gelo in vicolo Bracciforti. I residenti: “Scene raccapriccianti”

Un angolo di disperazione e degrado, dove clochard, vagabondi e sbandati si danno il cambio a dormire su un marciapiede ghiacciato tra la strada e la vetrina di uno studio dentistico. Per garantirsi quel posto qualche volta litigano tra loro, a volte perfino si picchiano, com’è accaduto qualche giorno fa.

Sono “invisibili”, o quasi, le persone che ormai da mesi hanno eletto a proprio domicilio vicolo Bracciforti, piccola e stretta strada semisconosciuta che collega via Torricella a vie dei Mille. Siamo a due passi dalla stazione, dai Giardini Margherita e dall’ingresso del Grattacielo, il più grande esempio di architettura moderna della città. Una zona di passaggio. I residenti e i titolari delle attività intorno sono stanchi di assistere quotidianamente a scene che definiscono “raccapriccianti”. “A volte vi staziona un solo soggetto, a volte ce ne sono di più. Stanno lì tutto il giorno, sono molesti, si ubriacano in continuazione e ad avvicinarsi c’è da avere paura. Senza contare che espletano i loro bisogni corporali in strada. Come si fa a tollerare una situazione simile?” il commento di un abitante della zona.

