Disabilità, alla Cattolica Elio e Acampora: “Come passare dalle parole ai fatti”

Si intitola “Dire…Fare…Includere!” ed è il convegno dedicato alla disabilità che ha portato alla Università Cattolica di Piacenza relatori del calibro di Elio e Nico Acampora.

Il tema del convegno è stato spiegato da Elena Zanfroni, moderatrice dell’incontro e docente di Scienza della Formazione: “Siamo convinti che la società, per essere inclusiva, debba promuovere azioni che si trasformino in autentica qualità di vita per tutti – ha spiegato – per portare l’attenzione sull’importanza di un lavoro condiviso e di rete, in cui ciascuno, con il proprio ruolo, senta forte la propria responsabilità”.

Il frontman del gruppo Elio e le storie tese ha declinato il tema approfondendo il termine “Dire” con l’intervento “A voce alta: l’importanza di essere ascoltati”, mentre con l’intervento “L’impresa possibile: dal sogno alla realtà” Nico Acampora, fondatore di PizzAut, ha raccontato i contorni della sua iniziativa e i progetti futuri.

Alla attrice Sabrina Paravicini il compito di affrontare il concetto di “Includere” attraverso “Un viaggio gentile all’interno della diversità”.