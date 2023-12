I vigili del fuoco celebrano Santa Barbara. “Da gennaio 3.200 interventi”

“Quando la sirena urla per le vie della città, ascolta il palpito dei nostri cuori votati alla rinuncia”. La preghiera dei vigili del fuoco è risuonata tra le stanze della caserma centrale di Strada Val Nure. Oggi ricorre infatti la festività di Santa Barbara, patrona del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, come da tradizione, i pompieri piacentini si sono ritrovati insieme alle autorità per vivere momenti di serenità e per celebrare il lavoro svolto durante l’anno. All’evento ha partecipato anche l’ormai ex comandante Danilo Pilotti, in pensione dallo scorso 30 novembre.

“Da gennaio il nostro comando ha effettuato 3.200 interventi, soprattutto all’interno del Comune di Piacenza dove sono stati realizzati il 45% dei servizi totali svolti in tutta la provincia – spiega il vicecomandante Vittoria Rossi -. Prevalentemente si tratta di incendi, circa 600, poi oltre 400 incendi stradali. Fortunatamente rispetto agli anni precedenti quest’anno ci sono stati meno incendi boschivi”. Resta in auge il tema della carenza di personale: “Il nostro dipartimento sta lavorando molto, ci sono tanti concorsi e diversi giovani piacentini hanno partecipato – commenta Rossi -. L’anno prossimo diversi colleghi andranno in pensione, quindi abbiamo la necessità di aprire le porte del nostro comando a nuove leve, perché il futuro è dei giovani”.

La mattinata di festa è proseguita con la messa celebrata dal vescovo Adriano Cevolotto e la consegna delle benemerenze al personale. Sono stati premiati con il diploma di lodevole servizio quattro vigili del fuoco in pensione: si tratta di Fabio Ambrogio Borlacco, Daniele Travaini, Roberto Travaini e Emilio Repetti. La “Croce di anzianità” per aver prestato servizio nel corpo dei vigili del fuoco per oltre 15 anni è andata a Gabriele Araldi, Edoardo Battista, Gian Luca Buschi, Andrea Cammi, Luca De Simone, Federico Filoscia, Filippo Giovanelli, Giuseppe Golisano, Pierluigi Pozzi, Davoide Lusardi e Alessandro Cugini. La celebrazione di Santa Barbara è terminata con un pranzo conviviale al quale hanno partecipato anche i “compagni di interventi” del 118 e tanti ex pompieri. “Crediamo molto a questa ricorrenza – conclude il vicecomandante Rossi -. Per un vigile del fuoco conciliare la vita lavorativa con quella familiare non è facile, i turni spesso raddoppiano, ma noi cerchiamo di rispondere sempre presento a favore delle persone in difficoltà”.