Ziano ha festeggiato i 40 anni della sezione Avis ricordando il fondatore Dante Sabatico

I donatori di Ziano hanno festeggiato 40 anni di attività della sezione Avis e hanno ricordato lo storico fondatore, Dante Sabatico, a cui hanno intitolato una targa. La targa è stata posizionata nella piazza di fianco al municipio. “Proprio a dicembre del 1983 Dante, insieme a Luigi Arcelloni e a un gruppo di amici, volle fortemente che Ziano avesse la sua sezione e in seguito si spese per far proseguire l’attività” ha ricordato l’attuale presidente Andrea Badenchini. I circa 80 donatori, con il presidente provinciale Gilberto Piroli, hanno voluto rendere omaggio a tutti gli avisini meritevoli. Tra di loro c’è anche un super donatore, Daniele Ielmoni, che ha totalizzato ben cento donazioni ricevendo un distintivo in oro e smeraldo.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ