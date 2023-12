Degrado sotto il grattacielo dei Mille: “Facciamo il possibile, ma siamo da soli”

“Facciamo il possibile, ma siamo da soli”. Lo dichiara Lorena Pizzamiglio, amministratrice di condominio del grattacielo dei Mille dopo le segnalazioni di degrado lanciate dalla vicina Agenzia delle Entrate. È lei a gestire le richieste e le problematiche dei circa 600 abitanti del grattacielo che le hanno chiesto di preparare una petizione indirizzata al sindaco Katia Tarasconi per chiedere maggiore sicurezza.

“Noi cerchiamo veramente di fare il possibile per mantenere il grattacielo nel decoro e nella sicurezza: i condomini stanno sostenendo delle grosse spese – spiega Pizzamiglio – però non abbiamo il sostegno di nessuno. Facciamo segnalazioni non appena vediamo che qualcosa non va, ma di più cosa possiamo fare?”.

Pizzamiglio fa riferimento alla situazione segnalata proprio pochi giorni fa in vicolo Bracciforti, la piccola strada ai più sconosciuta che collega via Torricella a via dei Mille e che è diventata un dormitorio a cielo aperto per clochard e sbandati. In passato Pizzamiglio aveva già segnalato alcune problematiche sia alla prefettura sia alla questura.