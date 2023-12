Il generale Vannacci a Piacenza il 20 dicembre invitato dai Giuristi cattolici

Sarà a Piacenza il prossimo 20 dicembre il generale Roberto Vannacci, invitato dall’Associazione dei Giuristi Cattolici. Lo conferma il presidente Livio Podrecca: per ora la location è da decidersi, perchè quella prevista inizialmente, ossia la sala messa a disposizione dalla chiesa dei Santi Angeli Custodi di Borgotrebbia coi suoi 200 posti, sembrerebbe insufficiente a contenere il pubblico.

“L’enorme richiesta di partecipazione che c’è già ora ci ha spiazzati – spiega infatti Podrecca – proprio per questo motivo ci rivolgeremo al Comune o alla Fondazione di Piacenza e Vigevano per chiedere loro una soluzione alternativa di location: lo facciamo per rispetto verso la cittadinanza e per questo ci aspettiamo una collaborazione”.

Vannacci, nominato di recente capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri dell’Esercito, interverrà per presentare il suo libro “Il mondo al contrario”, che nei mesi scorsi ha suscitato molte polemiche nell’opinione pubblica italiana. Tra queste, anche un botta e risposta con l’ex ministro piacentino, Pier Luigi Bersani, querelato dallo stesso Vannacci nelle scorse settimane.

“L’idea non è quella di creare occasioni di polemiche o contrasti – sottolinea Podrecca – bensì di promuovere la libertà di espressione in modo civile e rispettoso. Non vogliamo far cambiare idea a nessuno, ma esporre pacatamente le nostre idee”.