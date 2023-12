Identificati gli aggressori dei contestatori di Vannacci, atti d’indagine alla Procura

Non si spengono gli echi della visita piacentina del generale Roberto Vannacci con il suo controverso libro “Il mondo al contrario”. Mercoledì sera all’esterno del teatro President si è verificata un’aggressione. Gli agenti della Digos hanno identificato i presunti responsabili di una lite finita in botte, sette in tutto. Colpito con una cinghiata al volto un manifestante di 40 anni, attivista del collettivo ControTendenza. Gli atti dell’indagine sono stati trasmessi alla Procura. Fondamentali sono stati i filmati di telecamere e telefonini che hanno registrato quei minuti di violenza nel piazzale accanto alla chiesa della Santissima Trinità. A rischiare una denuncia, oltre all’uomo che avrebbe sferrato la cinghiata, potrebbero essere anche altre persone che avrebbero preso parte ai tafferugli.