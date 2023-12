“Il mondo al contrario”: Vannacci sarà al President ospite dei Giuristi cattolici

E’ stata scelta la location che ospiterà il generale Roberto Vannacci per la presentazione del libro “Il mondo al contrario”. L’appuntamento organizzato dai Giuristi Cattolici di Piacenza si svolgerà alle 21.00 di mercoledì 20 dicembre al teatro President di Piacenza. L’ingresso è libero.

L’associazione scrive in una nota: “L’entusiasmo e la partecipazione delle persone alla uscita del libro, al di là dei giudizi, favorevoli o contrari, che ciascuno può legittimamente avere (nel reciproco rispetto delle altrui opinioni e nel libero dibattito democratico), ne fanno sorprendentemente un evento pregno di significati anche simbolici che dovrebbero far riflettere tutti, ma in particolare i sostenitori di modelli politici, sociali ed antropologici palesemente contrari all’ordine naturale delle cose. Il ‘fenomeno Vannacci’ sembra avere aperto un varco nel muro del cosiddetto pensiero unico, ed attraverso di esso si sente finalmente il profumo di aria nuova, pulita, e di libertà. Forse solo un incursore, quale è Roberto Vannacci, abituato a misurarsi con nemici e pericoli fisici e concreti in ambienti ostili, poteva riuscire nella impresa. Fuori da polemiche e contese di qualsiasi tipo, attendiamo di scoprirlo dalle sue stesse parole”