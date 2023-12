Contestazioni e un militante aggredito alla presentazione del libro di Vannacci

Tafferugli e momenti di grande tensione, ieri sera, fuori dal teatro President di via Manfredi, gremito per Roberto Vannacci. Al momento dell’arrivo del generale per la presentazione del libro “Il mondo al contrario”, intorno alle 20.30, sul marciapiede adiacente al parcheggio della Santissima Trinità c’è stato un contatto ravvicinato tra un gruppo di ultras, arrivati presumibilmente per sostenere Vannacci, e un altro del collettivo ControTendenza, giunti invece per contestare nell’ambito di una manifestazione autorizzata. Un esponente del centro sociale di circa 40 è stato colpito al volto – a quanto riferiscono più voci – da una cinghiata. Il collettivo Controtendenza in una nota sui social a tarda sera parla anche di “catene”.

L’uomo, il cui volto era una maschera di sangue, è stato medicato dagli infermieri del 118, intervenuti con un’ambulanza, e poi trasportato in ospedale. I tafferugli sono proseguiti per un paio di minuti fino a quando polizia e carabinieri sono accorsi in forze riuscendo, seppure a fatica, a dividere le due fazioni. Per evitare ulteriori contatti le forze dell’ordine hanno dirottato il gruppo di contestatori di Vannacci – una cinquantina di per-sone con in testa il leader del SiCobas Carlo Pallavicini – sul lato opposto di via Manfredi rispetto all’ingresso del President mettendo un cordone di poliziotti per evitare nuovi “avvicinamenti”.

La tensione è rimasta altissima per almeno un’ora. Un fatto grave, quello accaduto ieri sera, che a lungo ha fatto passare in secondo piano le parole di Vannacci il quale all’interno del teatro stava iniziando la presentazione del libro. “Siamo stati aggrediti, è stato un agguato” hanno denunciato i giovani del collettivo mentre mostravano cartelli e striscioni anti-Vannacci.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ