Smog oltre i limiti, domani e mercoledì tornano in vigore le misure emergenziali

Dopo la pubblicazione dell’odierno bollettino di previsione e controllo Arpae, entrano in vigore anche a Piacenza (così come nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara) le misure emergenziali anti smog, stabilite dal Piano aria integrato regionale. Domani e mercoledì 13 dicembre si estenderà anche i mezzi diesel Euro 5, il divieto di circolazione già in vigore, dalle 8.30 alle 18.30, per i veicoli appartenenti alle categorie più inquinanti.

Ai provvedimenti sul traffico si aggiunge il divieto assoluto di combustioni all’aperto per falò, barbecue, fuochi d’artificio e qualsiasi altra tipologia (con la sola deroga per prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria), nonché il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.

Contestualmente, martedì 12 e mercoledì 13 scatterà il divieto di utilizzo, in presenza di impianti alternativi, di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con prestazioni inferiori alle 4 stelle, così come l’obbligo di ridurre le temperature a di almeno un grado centigrado, non oltrepassando i 19°C in ambienti domestici, uffici, luoghi ricreativi o di culto e attività commerciali, laddove il limite scende a 17°C per attività industriali e artigianali.