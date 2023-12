Colombini, dopo la protesta degli studenti l’impianto termico torna a funzionare

In seguito alla protesta di alcuni studenti – che ieri mattina avevano lamentato un freddo eccessivo all’interno delle aule nella sede principale di via Beverora – oggi al liceo Colombini di Piacenza la situazione è tornata alla normalità, cioè temperature accettabili. Non certo quei 15 gradi che avevano fatto “scoppiare” le lamentele di parecchi alunni, alcuni dei quali – essendo maggiorenni – ieri mattina avevano abbandonato la scuola andandosene a casa quando le lezioni non erano ancora terminate.

Da quanto si è appreso l’impianto termico dell’istituto – a quanto pare responsabile del disagio di ieri – è tornato a funzionare correttamente.