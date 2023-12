Picchiava la convivente incinta, ivoriano condannato a 3 anni e 2 mesi

Accusato di aver percosso più volte la convivente prendendola a pugni in faccia e in un caso afferrandola per il collo mentre era incinta, un cittadino ivoriano di 26 anni è stato condannato a 3 anni e 2 mesi di carcere. L’imputato non era presente in aula, la sentenza è stata pronunciata dal collegio composto da Stefano Brusati, Alessandro Rago e Matilde Borgia. Il pm Emilio Pisante al termine della sua requisitoria ha ritenuto colpevole l’imputato dei reati di cui era accusato, chiesto 3 anni e 6 mesi di pena. L’imputato si era sempre detto innocente e al termine del processo l’avvocato Lara Guglielmetti ha fatto sapere che il ricorso in appello appare scontato.

I fatti di cui si è discusso in aula erano avvenuti a Piacenza fra il 2017 e la fine del 2022. La coppia aveva cominciato a convivere in città nel 2017 e da subito, come ricordato dal pm, l’imputato si era manifestato aggressivo. L’uomo purtroppo era spesso preda dell’alcol che finiva per renderlo aggressivo, con l’aggravante di aver percosso in più di un’occasione la compagna davanti ai figli in tenera età.