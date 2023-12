Star Bene, è allarme obesità: casi triplicati e aumento delle malattie correlate

In Africa ci sono 278 milioni di persone che soffrono la fame. In Italia le persone sovrappeso sono più di 25 milioni. Basterebbero già questi dati per capire come in Occidente ci sia una nuova pandemia: è quella dell’obesità. Il tema è finito al centro dell’ultima puntata di di “Star bene”, la trasmissione in onda su Telelibertà condotta dalla giornalista Marzia Foletti: ospiti della serata Jessica Rolla, responsabile dell’ambulatorio Disturbi del comportamento alimentare/Malattie metaboliche di Piacenza, Sara Riboni che è responsabile dell’Ambulatorio di Diabetologia Pediatrica dell’ospedale di Piacenza e Luigi Cavanna, oncologo e primario dell’area medica della Casa di Cura Piacenza oltre che direttore scientifico della trasmissione.

È proprio lui a sottolineare che “si tratta di un problema non più emergente, ma reale”: “Ci sono tante persone che non hanno cibo a sufficienza e altre che mangiano troppo – spiega Cavanna – prendere coscienza che una situazione di sovrappeso può portare a una malattia è importante”. Lo è anche alla luce dei dati: ogni anno a Piacenza si registrano 250 nuovi casi di obesità e secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità dal 1975 il fenomeno è quasi triplicato. Coinvolge il 13 per cento della popolazione mondiale ed è considerata uno dei più grandi problemi di salute del XXI secolo.

“In Italia l’obesità è molto aumentata: la maglia nera spetta a Campania e Puglia – conferma Rolla – in Emilia Romagna invece l’11 per cento della popolazione risulta obesa e il 32 per cento in sovrappeso”. Ai medici poi il compito di distinguere fra obesità di primo, secondo o terzo grado. “È una malattia che si correla a patologie come l’ipertensione e il diabete solo per citarne alcune – fa presente Riboni – e anche per questo la persona obesa deve essere seguita da un’equipe di professionisti diversi: il dietologo, il gastroenterologo, lo pneumologo, l’anestesista, il pediatra, l’endocrinologo, il cardiologo”.

Durante la puntata è stata trasmessa l’intervista a Stefania Villa, che nel 2012 si è sottoposta a un intervento di chirurgia bariatrica: da 130 chili è arrivata a pesarne 65.

COLDIRETTI – A precedere “Star bene” infine è stata la rubrica “Star bene a tavola” a cura di Alessandra Lucchini, responsabile della Comunicazione di Coldiretti: il cuoco contadino Paolo Oddi, presidente degli agriturismi di Coldiretti Terranostra e titolare di “Il Viandante” di Borgonovo, ha illustrato la ricetta antispreco dei classici verzolini.