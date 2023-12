A Castell’Arquato, per la prima volta corsi di italiano per stranieri. Già 20 iscritti

Con l’anno nuovo, dall’8 gennaio, partiranno per la prima volta nel Comune di Castell’Arquato i corsi di lingua italiana per i cittadini stranieri residenti nel borgo. Ad annunciarlo è l’amministrazione locale, la quale ha accolto il progetto della provincia, sovvenzionato da fondi ministeriali. Il progetto è coordinato dal Centro per l’istruzione degli adulti di Piacenza (CPIA) che prevede lezioni bisettimanali dalle ore 10 alle ore 12,30 nel periodo che va da gennaio a giugno.

Lo spazio riservato alle lezioni, momentaneamente in via di definizione, verrà messo a disposizione dal comune.

“Già 20 i cittadini che hanno accolto questa occasione formativa”- ha affermato la consigliera di maggioranza Valentina Pezza.

Il sindaco Giuseppe Bersani: “Un progetto valido per contribuire all’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri nel Borgo, la formazione linguistica inoltre, è fondamentale per garantire un più agevole inserimento nel mondo del lavoro”.