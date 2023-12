Si licenziano e sfornano pane per i celiaci. Il cambio di vita in aiuto al figlio Leonardo

Fausto Zanella ricorda ancora la prima gastroscopia al figlio, in anestesia totale. Quando lo racconta la voce un po’ trema, “Non è facile vedere tuo figlio stare male ogni giorno e non sapere cos’ha, è disarmante”.

Aveva solo 18 mesi, ma fu proprio quella gastroscopia a salvargli la vita: c’era un esito, Leonardo era celiaco, uno dei 1.200 a Piacenza. Non una “moda” come ancora purtroppo credono certi ignoranti, non uno sfizio, non una intolleranza o una dieta. Ma un morbo che ti cambia la vita.

Non è cambiata solo la vita di Leo, che oggi ha dodici anni, ma è cambiata anche la vita di mamma, Cecilia Balugani, e papà Fausto: sono andati avanti per anni a lavorare – lui rappresentante commerciale nel settore alimentare, lei responsabile del controllo qualità in un’azienda – fino a quando non si sono licenziati per aprire un pastificio dove sfornare pane, brioche, pizza, focaccia senza glutine e lattosio in via Gobetti.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ