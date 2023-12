Castell’Arquato, Natale alla Casa protetta Vassalli: incontri e iniziative

Natale alla Casa protetta Vassalli di Castell’Arquato, un periodo speciale caratterizzato da incontri con le autorità locali e le associazioni del Borgo; un momento dell’anno significativo per le relazioni tra i residenti e le realtà del territorio.

Il giorno di Santa Lucia, i residenti della casa protetta di Castell’Arquato hanno potuto incontrare e interagire attraverso una videochiamata, con i bambini della scuola dell’infanzia del borgo, in questa occasione, un incontro tra due generazioni, per uno scambio di auguri reciproco.

Anche il gruppo Alpini del paese ha fatto visita ai residenti del Vassalli nella giornata dedicata a Santa Lucia, portando loro in dono pandoro e panettone per tutti.

Il 19 dicembre invece, è stata celebrata una messa, alla quale hanno partecipato anche il sindaco Giuseppe Bersani, il maresciallo e il comandante dei Carabinieri della stazione di Castell’Arquato. I residenti in questa occasione, hanno avuto modo di conversare con loro.

Gli anziani della struttura Vassalli, nelle settimane precedenti il periodo delle festività natalizie, hanno creato con le proprie mani decorazioni per le feste attraverso materiali di riciclo. I prodotti realizzati, sono destinati alla vendita per il mercatino di Natale. Quest’anno, attraverso il ricavato, i residenti hanno potuto acquistare un apparecchio elettromedicale per la magnetoterapia, uno strumento da utilizzare durante i percorsi di fisioterapia.