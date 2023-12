Missione di Daniele Bruschi, dal Lions CLub Val d’Arda donazione di mille euro

Il “Lions Club Val d’Arda” con sede a Castell’ Arquato, ha devoluto 1.000 euro per la “missione Belém”, condotta dal fiorenzuolano Daniele Bruschi all’interno di una favela di Haiti. Il giovane missionario laico, è stato premiato dal sindaco Romeo Gandolfi in occasione del premio San Fiorenzo, proprio per la sua iniziativa a sostegno di questa realtà che sopravvive in condizioni di grave povertà.

“Pochi mesi fa, un terribile terremoto ha colpito queste terre ed ha ucciso 300mila persone e lasciato più di un milione di senzatetto”- si spiega nella pagina web “missionebelem.it”.

“Le difficoltà legate a questo territorio inoltre – ha raccontato il presidente dei Lion Val d’Arda Gianni Badini – sono ulteriormente aggravate dalla mancanza di un governo, è infatti la violenza e il terrore di alcune “bande”, ad esercitare il controllo sulle persone. È stato il coraggio di Daniele Bruschi e la gravità della situazione in cui versa questa zona a colpire il nostro club. Bruschi – ha concluso il presidente Badini – sta rischiando la vita per portare avanti questa missione, vive con loro, dorme con loro, rischia con loro e noi abbiamo voluto contribuire, facendo la nostra parte”.

“Abbiamo conosciuto la missione di Daniele Bruschi in occasione del Premio San Fiorenzo- ha spiegato la segretaria del Club Loretta Ghizzoni – durante questo evento tradizionale per la città di Fiorenzuola, abbiamo potuto conoscerlo in video-collegamento e abbiamo potuto vedere attraverso i suoi occhi la favela ed i bambini che la vivono”.

Il contributo dei “Lion Club Val d’Arda”, andrà dunque a sostenere la missione umanitaria di Daniele Bruschi, il quale, attraverso il suo impegno, attualmente ha dato vita al centro Zanj Makenson, che si prende cura di 3000 bambini-adolescenti.