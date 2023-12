Vigili del fuoco, ha preso servizio il nuovo comandante Pier Nicola Dadone

A seguito del pensionamento di Danilo Pilotti, il dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, ha disposto l’assegnazione del nuovo Comandante Provinciale Pier Nicola Dadone, in servizio dallo scorso 20 dicembre.

Dadone, 57. anni, si è laureato in Ingegneria civile al Politecnico di Torino ed è entrato come funzionario nel corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1994, prestando servizio nei comandi di Cuneo, Bergamo e Brescia. È stato vicecomandante di Brescia dal 2011 ad inizio 2019.

Ha partecipato inoltre alle attività di soccorso in numerose calamità, tra cui i terremoti in Umbria del 1997, a L’Aquila nel 2009, in Emilia nel 2012, in Centro Italia nel 2016. Si è occupato di sicurezza nelle attività civili ed industriali ed è analista della aziende a rischio di incidente rilevante. È stato docente di numerosi corsi sulla sicurezza ed ha svolto lezioni presso l’Università di Brescia, facoltà di Ingegneria. Promosso dirigente, è stato nominato comandante provinciale di Crotone dal 2019, successivamente nominato comandante provinciale del Comando di Pavia dal 2020. Nel giugno del corrente anno è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.