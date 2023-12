Natale fa rima con solidarietà, Anteas consegna borse viveri ai bisognosi

Non si ferma la solidarietà di Anteas, anzi accelera in vista della conclusione di questo anno, segnato dalle guerre ma anche dalla speranza di pace per il futuro.

Anteas, associazione nazionale terza età per la solidarietà nata all’interno del sindacato pensionati Cisl di Piacenza, è da sempre impegnata a contrastare ogni forma di esclusione sociale, migliorare la qualità della vita, difendere la cultura.

Nella mattinata del 23 dicembre è stata effettuata la consegna di borse viveri alle famiglie non abbienti seguite dai frati francescani. L’attività di Anteas è possibile grazie alla generosità dei nostri concittadini, che hanno donato il 5xmille attraverso la dichiarazione dei redditi.