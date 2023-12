Nella notte raffica di furti in tre attività di viale Dante. Bottino di circa 700 euro

Scassinatori in azione nella notte fra venerdì e sabato , in rapida successione hanno scardinato le serrature di tre esercizi della zona di viale Dante e saccheggiato le casse al loro interno. Complessivamente la “squadra” di ladri ha razziato circa 650 euro, due cartoni di champagne, e una trentina di bevande analcoliche.

I malfattori hanno colpito il “Baretto” in viale Dante, poi percorsi pochi metri hanno svoltato a sinistra imboccando via Ricci Oddi, qui hanno scassinato l’ingresso del bar ristorante “Stella” e infine, non ancora soddisfatti del bottino, hanno percorso pochi metri e svoltato a sinistra hanno imboccato via Perinetti dove hanno scassinato la porta d’ingresso del “Royal Burger”.

Di questi furti si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Piacenza che hanno effettuato i sopralluoghi nei tre esercizi commerciali presi di mira dai ladri. I militari hanno così sentito i titolari degli esercizi e cercato filmati delle videocamere a circuito chiuso della zona, nel tentativo di trovare elementi utili per rintracciare gli autori delle razzie.