Auto esce di strada e finisce in un fosso: donna perde la vita, uomo gravissimo

Incidente stradale nel pomeriggio del 26 dicembre a San Martino In Olza, nel comune di Cortemaggiore. Erano le 16.30 quando un’auto è uscita di strada ed è finita in un canale. A bordo una donna, che è deceduta e un uomo che versa in condizioni gravissime. Sul posto i carabinieri di Carpaneto, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Fiorenzuola. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Parma dall’elisoccorso di Brescia.