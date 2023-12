“Mancano volontari nella lotta alla leucemia, difficile supportare il day hospital”

Nei giorni scorsi, durante la tradizionale vendita benefica delle stelle di Natale a favore della lotta alla leucemia, sullo stand in largo Battisti c’era solo la presidente Laura Battaglia con l’aiuto di alcune infermiere dell’ospedale di Piacenza. Mancano volontari e le difficoltà organizzative per l’Apl, l’Associazione piacentina per lo studio e la cura delle leucemie, sono notevoli. “Gli storici soci sono pensionati e non riescono a dare il loro contributo attivo. Vorremmo aumentare il nostro supporto nel day hospital, ma non è possibile. Negli anni, l’impegno dei cittadini è diminuito. Ora si fa fatica ad andare avanti. Anche le donazioni economiche, utilizzate per la ricerca e il sostegno tecnologico al reparto di ematologia, sono purtroppo in calo”. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.