Per sei mesi ha rubato cellullari, portafogli e carte di credito: arrestato un nomade

Aveva rubato portafogli per sei mesi fra Castel San Giovanni e Rottofreno spostandosi sempre in bici, mettendo a segno furti di contante per 750 euro, altri 5.500 euro illecitamente prelevati da carte di credito rubate e rivendendo 6 cellulari rubati. Protagonista di questi furti e ricettazioni varie un nomade italiano trentenne originario di Castel San Giovanni.

I carabinieri dopo aver indagato sulla serie di furti messi a segno fra maggio e novembre l’hanno identificato, inviando prove ed indizi raccolti a suo carico al Pubblico ministero. Quest’ultimo ha chiesto una misura restrittiva per il sospettato al Gip. Il giudice ha quindi disposto per l’uomo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il nomade è stato così arrestato dai carabinieri di Castel San Giovanni e collocato ai domiciliari preso il campo nomadi di via Molino Vecchio nel capoluogo della Val Tidone.