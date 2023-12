A Piacenza primi carabinieri donne diventano negoziatori. Nuovo presidio a Podenzano

Cresce l’organico dei carabinieri di Piacenza e provincia. Il 2023 si chiude con un saldo positivo di 16 unità rispetto allo scorso anno. Anche le strutture sono state potenziate: “Grazie al Comune di Podenzano – annuncia il colonnello Pierantonio Breda, comandante dei carabinieri – sono in fase di completamento i lavori che porteranno all’apertura di un nuovo presidio”.

Novità sul fronte della formazione: tra i nuovi militari qualificati ci sono due carabinieri donna, le prime due nella nostra provincia, che – dopo aver superato un duro corso – sono state abilitate come negoziatrici. Interverranno in caso di soggetti in crisi che minaccino il suicidio, in caso di barricamenti o di prese di ostaggi. “Il territorio piacentino è uno dei pochi, tra quelli di pari dimensione, ad avere ben due negoziatori” puntualizza Breda.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: