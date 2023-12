Maiano, incidente tra auto e moto alla rotonda: centauro 20enne all’ospedale

Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi alla rotonda per Maiano, nel comune di Podenzano. Stando alle prime informazioni raccolte un’auto condotta da una donna di 82 anni si è scontrata con una moto: a bordo del veicolo a due ruote un ragazzo di 20 anni. Quest’ultimo, in seguito all’impatto, è caduto a terra rimanendo ferito. Sul posto, oltre alla polizia locale dell’Unione Valnure Valchero, sono arrivati i sanitari della Pubblica Assistenza: il giovane, fortunatamente non in pericolo di vita, è stato quindi trasportato all’ospedale di Piacenza. Illesa la donna al volante dell’auto.