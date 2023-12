Travo, ciclista 70enne cade in località Pastori e sbatte il capo: al Pronto Soccorso

È stato condotto all’ospedale dai sanitari della Pubblica Assistenza Val Trebbia (intervenuti sul posto insieme ad un’Automedica e all’elisoccorso proveniente da Parma) l’uomo di 70 anni che questo pomeriggio, mentre era intento a percorrere in bicicletta i tornanti nei pressi della località Pastori – nel comune di Travo – ha perso il controllo del velocipede finendo a terra e sbattendo il capo. L’uomo, subito soccorso, è finito al Pronto Soccorso. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.