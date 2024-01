Liti, incidenti, falsi allarmi: super lavoro per i carabinieri nella notte di San Silvestro

Il passaggio fra l’anno vecchio e il nuovo ha intensificato gli interventi delle gazzelle dei carabinieri in servizio nella notte di San Silvestro: cinque interventi sono stati dedicati a botte e liti, in famiglia o per strada fra sconosciuti, altri cinque interventi sono avvenuti per allarmi riguardanti tentativi di furto o per falsi allarmi, o comunque situazioni sospette. Un altro intervento è stato invece dedicato ad un incidente stradale. I primi interventi di mezzogiorno sono stati due falsi allarmi, la gazzella del Radiomobile è accorsa in via Fulgosio a Piacenza per una porta di un appartamento lasciata aperta, si era temuto della presenza di ladri, ma fortunatamente è stato un falso allarme, analogo intervento a Castel San Giovanni dei carabinieri di Sarmato, in corso Matteotti per un allarme presso una gioielleria. Il radiomobile alle 14.30 è poi accorso in via Emilia Pavese per un falso allarme preso una farmacia.

Intorno alle 14.30 un altro intervento; questa volta a San Nicolò per un’automobilista che si è preso un pugno per una lite per motivi di viabilità, alle 16 in viale Martiri della Resistenza i militari sono accorsi per calmare una coppia di Italiani, che si stava strattonando e malmenando, lui cinquantenne lei di qualche anno più giovane. Poco più tardi in via Belcredi il Radiomobile è accorso per una lite in casa fra due ex fidanzati sudamericani, lei ventiseienne e lui trentasettenne. L’uomo durante il diverbio con la ex compagna, in preda all’ira ha afferrato il cellulare colpendo la donna alla testa. Fortunatamente la malcapitata se l’è cavata con una lieve contusione.

Ad Alseno e Cadeo i militari sono accorsi per lite fra coppie. Altri falsi allarmi hanno visto l’intervento dei carabinieri per un sensore staccatosi da una finestra di una casa di Roveleto e per un’abitazione di Bettola. Alle 22 è stato segnalato un tentativo di furto sulla strada Bobbiese a Bettola, dove qualcuno cercava di sfasciare una porta scagliandole contro un tombino di ghisa, alle 22.30 i carabinieri sono accorsi a Castel San Giovanni per la segnalazione di una persona scomparsa, che non rispondeva da due giorni al telefono. Dai vicini i militari hanno appurato che il padrone di casa si era volontariamente allontanato. Alle 3 del mattino a Pontenure un’auto è uscita da sola di strada rimanendo distrutta, illesa la sua conducente.