Morte di Dallavalle: indagini sull’auto pirata e attesa per l’esito dell’autopsia

I carabinieri sono sulle tracce dell’automobilista che avrebbe travolto il piacentino Michele Dallavalle a Carpaneto nella nottata tra sabato 27 e domenica 28 aprile. Il 57enne avevo perso la vita all’ospedale di Piacenza dove era stato trasportato dai volontari della Pubblica Assistenza di Carpaneto che l’avevano trovato gravemente ferito in strada, davanti alla loro sede, a circa trenta metri da casa sua. Poco prima di perdere i sensi, Dallavalle avrebbe spiegato di essere stato investito da un’auto che poi si sarebbe allontanata, senza prestare soccorso.

Nelle scorse ore, la procura di Piacenza ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale contro ignoti. I carabinieri sarebbero ormai sul punto di individuare il mezzo coinvolto. Ma il rebus non è risolto: la dinamica va ancora chiarita a pieno, e in questo senso l’esito dell’autopsia sulla salma sarà fondamentale, oltre ad altri accertamenti per determinare l’accaduto.

I FATTI

Erano circa le 22 quando una donna in auto si è messa a suonare ripetutamente il clacson in via Leopardi davanti alla sede della Pubblica di Carpaneto per segnalare la presenza di un uomo ferito alla testa in mezzo alla strada. I volontari si sono precipitati a piedi per soccorrerlo. Con lui, c’era una persona che avrebbe raccolto le ultime parole del 57enne prima dell’intervento dei sanitari: Dallavalle avrebbe raccontato di essere stato investito da un’auto pirata. Poi, avrebbe perso i sensi. Nella notte, infine, l’improvviso aggravamento delle sue condizioni, a causa dei diversi traumi e fratture riportati in varie parti del corpo, fino a quando il suo cuore ha smesso di battere.