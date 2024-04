“Sono stato investito da un’auto”, muore dopo il trasporto al pronto soccorso

Un uomo è morto in ospedale, dopo essere stato portato al pronto soccorso in seguito a un presunto investimento in auto. Secondo quanto accertato finora una donna ha suonato alla Pubblica assistenza di Carpaneto spiegando che di fronte a loro stava un uomo ferito alla testa. I volontari lo hanno medicato e poi portato in ospedale a Piacenza. Si tratta di un 58enne di Rivergaro. Mentre veniva soccorso, l’uomo stesso avrebbe raccontato di essere stato investito e che il conducente era poi fuggito.

In seguito il 58enne si è aggravato ed è morto in ospedale.

Sulla vicenda indagano i carabinieri per capire se ci siano riscontri sul racconto fatto dall’uomo.